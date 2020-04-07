اندلاع حرائق غابات جديدة في جزيرة رودس اليونانية

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اندلعت حرائق غابات جديدة في جزيرة رودس الشهيرة لقضاء العطلات في اليونان بالقرب من قرية فاتي جنوب شرق البلاد في فترة منتصف النهار، ما دفع رجال الإطفاء لإصدار طلب عاجل للمساعدة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ألسنة اللهب التي يبلغ ارتفاعهاعدة أمتار انتشرت باتجاه قرية جينادا التي تم بالفعل إجلاء سكانها إلى مكان آمن.

وذكر أحد رجال الإطفاء" نحتاج إلى مساعدة عاجلة، وإلا سيحترق جنوب الجزيرة بالكامل بحلول الغد".

وتابع أن هناك رياحا قوية في المنطقة وسحب دخان أسود هائلة تظلم السماء.

يشار إلى أنه تم إرسال جميع رجال الإطفاء المتاحين للمساعدة في مكافحة الحريق الحالي.

واندلعت الحرائق في رودس الأسبوع الماضي وتم إجلاء حوالي 19 ألف من السكان والسائحين كإجراء احترازي.

وفي حين أن الكثيرين غادروا المكان منذ يوم السبت، يقيم البعض في ملاجئ طارئة مثل صالات الألعاب الرياضية والمدارس.