وفاة شخص وإصابة آخرين إثر عاصفة قوية في سويسرا

أودت عاصفة عنيفة بحياة شخص في غرب سويسرا يوم الاثنين ونقل نحو 40 جريحا إلى المستشفى بعد ضربت عاصفة منطقة لا شو دو فون، حسبما ذكر رئيس البلدية جان دانيال جانريت.

ووفقا للشرطة في منطقة نيوشاتيل، قتل شخص عندما انقلبت رافعة بناء واصطدمت بسيارة، ثم اشتعلت فيها النيران.

وأفاد المكتب الاتحادي السويسري للأرصاد الجوية وعلم المناخ بهبوب رياح بلغت سرعتها 217 كيلومترا في الساعة في مطار لا شو دو فون في وقت متأخر من الصباح.

وقالت متحدثة باسم المكتب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسألة ما إذا كان إعصارا قويا أو إعصارا وصل إلى المدينة على صلة بخلية عاصفة رعدية سريعة التطور، ما يزال قيد التحقيق.

كما تسببت العاصفة القصيرة ولكنها عنيفة في إحداث أضرار كبيرة في الممتلكات في البلدة القريبة من الحدود الفرنسية. ووفقا لجانريت، تضرر 200 مبنى في جزء واحد من البلدة.

وذكرت وكالة "كيستون-إس دي إيه" للأنباء أن مركبات دمرت وتمزقت أسقفها واقتلعت أشجار من جذورها وتضررت.

وتوقفت الحركة على خطوط السكك الحديدية في المنطقة جراء سقوط اشجار وأعمدة كهرباء على القضبان.