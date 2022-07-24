تركيا تعلن اتساع حرائق الغابات: تشمل 3 ولايات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، إتساع رقعة حرائق الغابات لتشمل ثلاث ولايات في جنوب وغرب تركيا.

وقال مدير إدارة الغابات التركي ياوز أجار في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نواصل محاربة حرائق الغابات في مناطق (كيش) و(كيمير) و(تاشاغيل) في ولاية أنطاليا وكذلك في قرية (ساروخانلي) في ولاية مانيسا و(دولكادير أوغلو) في ولاية كهرمان مرعش».

وتشارك في أعمال إطفاء الحرائق 24 طائرة و100 مروحية و10 طائرات مسيرة فضلا عن 25 ألف رجل إطفاء.

وتشهد تركيا منذ أسبوع، جفافا وطقسا شديد الحرارة، حيث تراوحت درجات الحرارة في بعض المحافظات ما بين 35 و40 درجة.

ومنعت السلطات التركية دخول السكان إلى بعض مناطق الغابات نظرا لخطر اندلاع الحرائق كما حظرت تنظيم النزهات وإشعال الحرائق في العديد من المناطق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حذر أمس الاثنين من إشعال النار قرب الغابات.