التأمين الصحي: دراسة إضافة حزمة خدمات جديدة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الحركية

وافقت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، على إعداد دراسة متكاملة لإضافة حزمة خدمات جديدة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الحركية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل ووفقًا لمعايير نظم الصحة العالمية.

وأكد السبكي، خلال الاجتماع الدوري لتنسيقية التأمين الصحي الشامل أمس، على أهمية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة على أساس علمي وسليم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعيًا نحو تمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.

وأشار إلى أهمية وضع أدلة عمل موحدة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة الحركية بالتأمين الصحي الشامل لضمان أعلى درجة من الكفاءة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمتكاملة لهم.

وناقش الاجتماع، آخر مستجدات تطوير مركز الإتصال الآلى للمنظومة "الكول سنتر" 15344، لتيسير عمليات الحجز للكشف للمنتفعين داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، حيث وجه السبكي، بتشكيل لجنة ثلاثية من الهيئات الثلاث بالمنظومة، للصياغة الفنية لكافة متطلبات التطوير لمركز الإتصال الآلى للمنظومة، والمنصات الإلكترونية الجديدة، لضمان تشغيلها بأعلى كفاءة وجودة، وزيادة القدرة الاستيعابية لذلك تماشيًا مع امتداد التأمين الصحي الشامل لمحافظة تلو الأخرى ليعمم بجميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

وأشار السبكي، إلى أهمية صياغة مؤشرات قياس الأداء لمركز الإتصال الآلى للمنظومة والمنصات الإلكترونية التفاعلية، لضمان تشغيلها بأعلى دقة وكفاءة وجودة تماشيًا مع رغبات وتطلعات المنتفعين بالخدمة وتحقيق أعلى معدلات رضائهم عنها، مؤكدًا على أهمية تأمين سرية البيانات والمعلومات، وعلى أن تعرض اللجنة الثلاثية نتائج أعمالها بشكل دوري أسبوعيًا على اللجنة التنسيقية لاتخاذ ما يلزم نحوها من قرارات تنفيذية.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة سيناريوهات إقامة مقرات هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المنضمة حديثًا للمنظومة، بما يسهم في الإدارة المُثلى للمنظومة وبشكل سهل وسريع، وبما يحقق أهدافها نحو توفير التغطية الصحية الشاملة لكل مصري ومصرية بكرامة وعدالة وجودة عالمية.