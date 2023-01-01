رئيسة البرلمان الألماني تدعو لبذل جهد شامل لمزيد من الفرص التعليمية

دعت رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس، الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات والمحليات إلى توحيد الجهود لضمان المزيد من العدالة التعليمية.



وقالت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين، إنه من الضروري بذل "جهد شامل على المستويات الثلاثة"، داعية إلى دعم المدراس التي بها عوز شديد بمزيد من الأموال والموظفين وجعل مهنة التدريس هناك أكثر جاذبية من خلال تحسين الرواتب.



وأضافت باس: "تُظهر الخريطة التعليمية بوضوح أين تبرز المشكلات بشكل خاص.. علينا أن نولي المزيد من الاهتمام لهذه المناطق، ويجب أن نستخدم المزيد من الموارد والموظفين بطريقة هادفة للغاية"، داعية أيضا إلى تقديم حوافز مالية لحل مشكلات المدن والمحليات التي تعاني من نقص في المعلمين، وقالت: "يمكن تحفيز المعلمين للعمل في المدارس التي بها عوز للعمالة عبر مزيد من البدلات".



وذكرت باس أنه من أجل إراحة المعلمين يمكن الاستعانة بمتخصصين، على سبيل المثال في مجال الرقمنة، مشيرة إلى أنه يتعين على المعلمين اليوم "شق طريقهم إلى التكنولوجيا بطريقة ما"، وقالت: "لماذا لا نحاول جلب خبراء تكنولوجيا المعلومات إلى المدارس؟".



كما ترى باس أنه من الضروري تغيير صورة التدريب المهني، وقالت: "التدريب المهني في النظام المزدوج اليوم في صورة متدنية، لذلك يعتقد الكثير من الشباب للأسف أنه يتعين عليهم الالتحاق حتما بالدراسة الأكاديمية". في الوقت نفسه أكدت باس ضرورة النظر إلى التدريب المهني والدراسة الأكاديمية على قدم المساواة.