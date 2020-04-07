مقتل 3 عمال ألمان في حادث أثناء عملهم بشبكة للصرف الصحي

لقي ثلاثة عمال حتفهم اليوم الثلاثاء، في حادث أثناء عمهلم في شبكة للصرف الصحي لشركة متخصصة في التخلص من النفايات في ولاية بافاريا الألمانية.

وكان أحد الرجال الثلاثة يعمل في فتحة صرف ممتلئة بالماء في بلدة "فيارن" عندما فقد زميلاه الاتصال به، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت الشرطة إن العاملين الاثنين تسلقا إلى داخل الفتحة بعده من أجل مساعدته إلا أن الاتصال انقطع بهما أيضا.

وشارك في عملية البحث عن الرجال العديد من المتطوعين من إدارة الإطفاء وخدمات الإنقاذ والشرطة ومروحية، وبحث غواصون عن الرجال الثلاثة المفقودين، إلا أنهم وجدوا صعوبة في البداية في العثور عليهم بسبب ارتفاع مستوى المياه في شبكة الصرف الصحي.

وبعد أن قام رجال الإطفاء بخفض مستوى المياه في نظام الصرف الصحي، تم العثور على جثث الرجال الثلاثة وأعمارهم 20 و27 و28 عاما.