ألمانيا تعتزم إسراع إجراءات الموافقة على تصدير أسلحة إلى الشركاء

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، تسريع عملية الموافقة على صادرات الأسلحة لشركاء مختارين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى دول شريكة مقربة، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد مساء أمس الاثنين في برلين.



وبحسب البيانات، من المقرر أن يتولى المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات "عاجلا" الإجراءات الخاصة بهذا الشأن من أجل الإسراع بشكل كبير في العمليات الإدارية المتعلقة بمراقبة الصادرات. وعلى وجه التحديد، فإنه من المقرر عدم اتخاذ القرارات في شكل حالات منفردة، بل سيُجرى تجميعها بشكل أكبر في إطار ما يسمى بلوائح عامة. ومن المقرر أن يطبق ذلك اعتبارا من سبتمبر المقبل.



وقالت مصادر من الوزارة إن تبسيط الإجراءات لن ينطبق على أوكرانيا، موضحا أنه توجد بالفعل لوائح خاصة لأوكرانيا، بحيث يتم إعطاء الأولوية للإجراءات الخاصة بها، وبالتالي الموافقة عليها بسرعة.



وقال وكيل الوزارة سفين جيجولد إن المصدّرين لديهم حق في المطالبة بإجراءات موافقة أسرع، وأضاف: "ومن ناحية أخرى، تتطلب حقوق الإنسان والوضع الأمني ​​إجراء مراجعات معمقة - وكذلك فيما يتعلق بالعقوبات. بموجب اللوائح الجديدة، سيُجرى الآن تزويد الشركاء في التحالف وشركاء ألمانيا في القيم بالأسلحة بسرعة وسهولة أكبر. وسيستمر فحص الصادرات إلى بلدان ثالثة بالتفصيل بناء على كل حالة على حدة".