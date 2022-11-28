العراق: القبض على إرهابي خطير متورط في تمويل وتسليح داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالقتل ونقل الأسلحة والأموال لتنظيم داعش، والتورط بالاتجار بالبشر وبيع الاعضاء في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن مفارز وكالة الاستخبارات في ديالى تلقت معلومات دقيقة تفيد بتواجد أحد الإرهابيين الخطرين ضمن المحافظة، حيث تم تشكيل فريق عمل استخباري من العناصر الكفوءة وبكمين محكم تمت الإطاحة به.

وأشارت إلى تدوين أقوال المتهم واعترف بقتله أحد أقاربه بمادة السم ومن ثم أخفى الجثة بأكياس النفايات ودفنه في إحدى المقابر ضمن محافظة ديالى والتي جاءت مطابقة لمراحل التحقيق في كشف الدلالة عند استخراج الجثة ومن ثم مساومة ذوية بمبالغ مالية لقاء تسليمه لهم.

ووفق البيان، شارك المتهم في نقل الأسلحة والأموال إلى عناصر تنظيم داعش، كما تورط في الاتجار بالبشر وبيع أعضائهم.

وذكر البيان: «المتهم ينحدر من أب إرهابي محكوم بالإعدام لاشتراكه في تفجير سيارة مفخخة استهدفت المواطنين في محافظة ديالى بمنطقة جديدة الشط عام 2016».