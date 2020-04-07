الأمم المتحدة تعلن أنها ستبدأ نقل النفط من الناقلة صافر قبالة اليمن

أفاد بيان للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بأنها ستبدأ بنقل النفط من الناقلة صافر المتوقفة قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن نقل النفط إلى الناقلة البديلة "يمن" سيستمر 19 يوما.

وكانت الناقلة صافر معرضة لخطر التداعي أو الانفجار، مما قد يسبب كارثة بيئية وإنسانية. وكانت الناقلة البديلة يمن قد وصلت إلى موقع صافر في 30 مايو ايار.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة "في غياب أي جهة أخرى لديها استعداد أو قدرة على أداء هذه المهمة، تحملت الأمم المتحدة المخاطرة بإجراء هذه العملية البالغة الدقة."

وقال أكيم ستاينر الإداري في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "مع كل غالون من النفط يتم ضخه الآن من الناقلة صافر، يتراجع خطر التسرب المحتمل."

ورحبت الولايات المتحدة ببدء ضخ النفط من الناقلة المتضررة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان بموقعها الإلكتروني إن "نقل النفط (من الناقلة) هي خطوة مهمة للغاية على الطريق نحو تفادي كارثة اقتصادية وبيئية وانسانية في البحر الأحمر".

وأضافت "قدمت الولايات المتحدة عشرة ملايين دولار دعما للعملية وتواصل دعم الأمم المتحدة في هذا الصدد".