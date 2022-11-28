وزير الدفاع التركي: نهدف لزيادة فعالية قواتنا المسلحة

صرح وزير الدفاع التركي يشار جولر، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تهدف إلى زيادة فعالية قواتها المسلحة وقدرتها على والردع عبر تزويدها بالمعدات الحربية الحديثة ومحلية الصنع.

وأوضح جولر، خلال كلمة له في إسطنبول، أن مسألة الدفاع والأمن كانت ولا تزال ذات أهمية كبيرة، وخاصة خلال التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم والتي تتسبب في تغيير البيئة الأمنية وزيادة المخاطر والتهديدات، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأكد أن بلاده تواصل جهود تطوير استراتيجيات وتقنيات الدفاع، مشيرا أن الهدف الرئيسي لرؤية "قرن تركيا" هو تزويد الجيش التركي بالمعدات والذخيرة الحربية محلية الصنع لزيادة فعاليتها وقدرتها على الردع في الوقت الحالي ومستقبلا.