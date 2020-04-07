الترجي يكشف عن زيه للموسم الجديد

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كشف نادي الترجي الرياضي التونسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن الزي الجديد لفريق الكرة والذي يخوض به موسمه المقبل.

وكان الترجي قد خسر بطولة الدوري التونسي الموسم المنصرم، والتي توج بها غريمه النجم الساحلي، فيما ودع أيضا فريق العاصمة التونسية بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي أمام النادي الأهلي الذي فاز باللقب لاحقاً.

وكشف الترجي عن أن الظهور الأول لقميصه الجديد سيكون في مباريات الفريق ببطولة كأس محمد بن سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتضم مجموعته كل من مواطنه الصفاقسي، والاتحاد السعودي والشرطة العراقي.