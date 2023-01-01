خبراء من وكالة الطاقة الذرية يؤكدون وجود ألغام قرب محطة زابوريجيا

أكد خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود ألغام بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية.

وقالت الوكالة في بيان نقلا عن المدير العام للوكالة رافاييل جروسي، إن فريقها شاهد "بعض الألغام الموجودة في منطقة عازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية المحيطة بالموقع" خلال عملية تفتيش يوم الأحد.

وذكرت الوكالة أن الألغام كانت موجودة في منطقة محظورة لا يمكن لموظفي المحطة الوصول إليها وأن فريقها لم يكتشف أيا من الأجهزة "داخل محيط الموقع الداخلي".

وقال جروسي: "كما ذكرت من قبل، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بزرع الألغام سابقا خارج محيط الموقع وكذلك في أماكن معينة داخله. لقد أثار فريقنا هذه النتيجة المحددة مع المحطة وقيل له إنه قرار عسكري، وفي منطقة يسيطر عليها الجيش ".

وتابع: "لكن وجود مثل هذه المتفجرات في الموقع لا يتسق مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإرشادات الأمن النووي ويخلق ضغطا نفسيا إضافيا على موظفي المحطة، حتى لو كان التقييم الأولي للوكالة يستند إلى ملاحظاتها الخاصة وتوضيحات المحطة هو أن أي تفجير لهذه الألغام لا ينبغي أن يؤثر على أنظمة الأمان والأمن النوويين في الموقع. وسيواصل الفريق تفاعلاته مع المحطة".

واتهمت أوكرانيا روسيا بوضع متفجرات في المحطة النووية، بينما اتهمت موسكو بدورها كييف بالتخطيط لمهاجمة محطة الطاقة بالصواريخ وطائرات الكاميكازي المسيرة.

وكانت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا تحت السيطرة الروسية منذ بداية مارس 2022، بعد وقت قصير من غزو موسكو. وأغلقت جميع المفاعلات الستة منذ سبتمبر.