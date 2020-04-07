الكرملين يكشف عن وعد قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى بوتين

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن توجيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت وعدا بشأن اتفاق الحبوب.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن بيسكوف القول: "في الواقع، حددت رسالة السيد جوتيريش مرة أخرى خطة عمل معينة، ووعد بأنه في يوم من الأيام سيكون من الممكن الوفاء بالجزء الروسي من هذه الاتفاقيات".



وتابع بيسكوف: "لسوء الحظ، في الوقت الحالي من المستحيل العودة إلى هذه الاتفاقية، لأنها لم تنفذ، ولم يتم تنفيذها فعليا ومع ذلك، أوضح الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة لاستعادة الاتفاق على الفور بمجرد تنفيذه".



وكان بوتين قد أشار في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لم تف بوعودها.



ولفت بوتين، مرارا إلى أن الغرب يصدّر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة، وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة بما في ذلك البلدان الإفريقية، لم يتحقق أبدا.