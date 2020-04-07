مجلس النواب الليبي يعتمد خارطة الطريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية

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أقر مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، خارطة الطريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان على تويتر إن جلسة مجلس النواب اليوم خلصت إلى "التصويت بالأغلبية على اعتماد خارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات".

وفي وقت سابق، أفادت قناة ليبيا الأحرار بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن أن المجلس اعتمد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة.

وأضاف صالح أن الثقة ستعطى للحكومة على أساس برنامجها، متضمنا طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكية من أعضاء النواب والدولة.

وتابع أن كل الملاحظات ستحال إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي.

وحول مهام الحكومة الجديدة الموحدة، قال صالح إن مهامها تتمثل في "دعم المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات، والإشراف على الإنفاق العام خلال الفترة التنفيذية وكذلك ضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها.. العمل على تحسين واستمرار الخدمات العامة في كافة أنحاء البلاد ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة".

وتشكّلت لجنة (6+6) من ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة بموجب تعديل دستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.