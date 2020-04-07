تونس تكافح للسيطرة على حرائق غابات مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية

تواصل فرق الإطفاء في تونس محاولات السيطرة على حرائق غابات اندلعت في عدة ولايات بسبب موجة غير مسبوقة من الطقس الحار تجتاح البلاد.



ونشبت حرائق في مناطق عديدة، كان أخطرها في غابات ملولة في طبرقة بالقرب من الحدود مع الجزائر، مما اضطر السلطات إلى إجلاء السكان بعد اقتراب النيران من التجمعات السكنية أمس الاثنين.



وقال معز تريعة المتحدث باسم الحماية المدنية "نواصل الجهود دون توقف من أجل إخماد الحرائق التي اندلعت في جهات مختلفة بالبلاد".



وأظهرت صور نشرتها الحماية المدنية على فيسبوك احتراق بعض المنازل في ملولة، كما اندلعت حرائق غابات في ولايات باجة وسليانة والقصرين وبنزرت.



وتشارك فرق من الجيش والحرس الوطني في إخماد الحرائق التي انتشرت بسرعة مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وسرعة الرياح.



ونشر مزارع من وشتاتة في ولاية باجة في صفحته على فيسبوك مقطع فيديو يظهر احتراق مزرعة لأشجار المانغو ومشروعه المتمثل في مركز للتخييم.



وقال المزارع برار السالمي صاحب أول تجربة في زراعة أشجار المانغو الاستوائية في تونس "مثلما ترون، هذه المانغا حرقت بشجرها بثمارها. دفع الله ما كان أعظم".



وتمتد الغابات في تونس على مساحة 5.7 مليون هكتار، أي ما يعادل 34 بالمئة من مساحة البلاد، ويقطنها نحو مليون نسمة.