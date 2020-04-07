مقاتلة روسية تقترب بشكل خطير من مسيرة أمريكية في سوريا

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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة روسية "اقتربت بشكل خطير" من مسيرة عسكرية أمريكية بدون طيار من طراز "ام كيو-9" أول أمس الأحد، خلال مهمة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المتشدد فوق سوريا.

وقالت القوات الجوية إن المقاتلة الروسية كانت "تسبب إزعاجا للمسيرة "ام كيو-9"، ونشرت مشاعل ضوئية من موقع فوقها مباشرة، في ظل وجود أمتار قليلة تفصل بين الطائرتين.

واصطدمت إحدى الشعلات الضوئية الروسية بالمسيرة الأمريكية، مما تسبب في تضرر مروحتها بشدة".

وأوضحت "لحسن الحظ، تمكن طاقم تشغيل المسيرة "ام كيو-9" من إكمال الرحلة وإعادة الطائرة بسلام إلى قاعدتها".

وأضاف البيان أن "تجاهل المقاتلة الروسية الصارخ لسلامة الطيران يضعف مهمتنا لضمان الهزيمة المستمر لتنظيم داعش، ندعو القوات الروسية في سوريا إلى وضع حد فوري لهذا السلوك المتهور غير المبرر وغير الاحترافي".