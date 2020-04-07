محكمة ألمانية: على شركات الطيران إعادة الحجز مجانا حال إلغاء الرحلات

قضت المحكمة العليا في ألمانيا في حكم نشر، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يسمح لشركات الطيران فرض رسوم إضافية حال أراد العملاء إعادة حجز رحلة تعرضت للإلغاء في وقت لاحق، شريطة توفر مقاعد.

وأقامت جمعية المستهلكين القضية أمام محكمة العدل الاتحادية في كارلسروه بعد قيام خطوط طيران لوفتهانزا بإلغاء العديد من الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في عام 2020.

وأراد عميل كان حجز رحلة عودة من ميونيخ إلى تولوز في نهاية مارس 2020 ، إعادة الحجز منتصف يوليو 2020. وكان راكب آخر حجز رحلة من ستوكهولم عبر فرانكفورت إلى بوينس آيرس والعودة خلال عيد الفصح 2020 وأراد إعادة الحجز في ديسمبر 2020 أو مارس 2021 بعد إلغاء رحلته.

وطالبت شركة الطيران برسوم إضافية قدرها 75 يورو (83 دولارا) في الحالة الأولى و3000 يورو في الحالة الثانية.

وقضت المحكمة بأن الرحلة البديلة التي طلبها الركاب المتضررون من الإلغاء لا ينبغي أن تكون مرتبطة زمنيا بالرحلة المحجوزة أصلا ، وبالتالي أيدت حجة جمعية المستهلكين.

وعلى جانب آخر، دفعت لوفتهانزا بأنه لا يجب أن يكون هناك حق تعسفي وحر في إعادة الحجز. ونجحت في ذلك أمام المحاكم الأدنى درجة ، لكنها أخفقت الآن أمام المحكمة العليا.