ارتفاع حد لأسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا كبيرا في ختام تعاملات اليوم الاثنين أول أيام أسبوع التداول، رغم تراجعها في بداية التعاملات، مدعومة بزيادة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

كما ساهم خفض المملكة العربية السعودية ورسيا لصادراتهما النفطية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد القصف الروسي لمنشآت تصدير الحبوب في ميناء أوديسا الأوكراني في ارتفاع أسعار النفط.

في الوقت نفسه استفادت أسعار النفط من توقعات إطلاق المزيد من حزم التحفيز الاقتصادي في الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 67ر1 دولار أي بنسبة 2ر2% إلى 74ر78 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 77ر1 دولار أي بنسبة 19ر2% إلى 65ر82 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك في حين تعزز بيانات التضخم الأمريكي التوقعات بأن تكون الزيادة المفترضة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي الأخيرة، في حين ينتظر المتعاملون بيان مجلس الاحتياط في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يعلن المجلس سياسته النقدية يوم الأرببعاء المقبل، حيث يتوقع المحللون زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس المقبل وبنك اليابان المركزي يوم الجمعة.