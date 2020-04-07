38% نسبة تخزين السدود الرئيسية في الأردن

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بلغت نسبة تخزين السدود الرئيسية في الأردن، نحو 38% وبمجموع تخزين 106 ملايين و275 ألف متر مكعب من المجموع الكلي للطاقة التخزينة للسدود والبالغة 280 مليون متر مكعب.

ووفق ما نشرته قناة "المملكة" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، كانت نسبة تخزين السدود العام الماضي نحو 21% وبمجموع تخزين كلي يقدر بـ59 مليون متر مكعب

وأشارت إلى أن مياه السدود في الأردن تستخدم لغايات الري وهناك بعض السدود تستخدم أيضا للغايات الصناعية والتزويد المائي لأغراض الشرب والشحن الجوفي

ولفتت إلى أن سلطة وادي الأردن بدأت منذ شهر مايو الماضي بتنفيذ خطة الصيف للعام 2023، لتوفير كميات المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة.