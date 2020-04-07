تقرير ألماني: تمسك الضباط الأوكرانيين بتكتيكاتهم القتالية الراسخة يهدر التدريب الغربي

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن تقرير ألماني مسرب بأن القوات المسلحة الألمانية انتقدت التكتيكات التي تبناها الجيش الأوكراني في هجومه المضاد ضد مواقع القوات الروسية، مشيرا إلى أن القوات والضباط الأوكرانيين كانوا يتجاهلون الأساليب التي تم تعليمها لهم خلال التدريبات الغربية.



وأوضحت تايمز أن صحيفة "بيلد" الألمانية حصلت على تقييم سري للجيش الألماني بشأن الهجوم الأوكراني يفيد بأن كييف اعترفت بإحراز تقدم أبطأ من المأمول.



وذكر التقرير أن القوات الأوكرانية كانت تقسم كتائبها المدربة على أيدي الغرب إلى وحدات صغيرة تتراوح ما بين 10 إلى 30 جنديا في بعض الحالات للهجوم على مواقع القوات الروسية، مما يعنى أنهم لا يوظفون التدريب الغربي الذي تلقوه، والأسلحة المتطورة، أو الأعداد الكبيرة من القوات.



وأشار التقرير إلى أن هذا يلغي الأفضلية التي تمتعت بها القوات الأوكرانية مقابل القوات الروسية فيما يتعلق بالتدريب الغربي والقوة النارية.



وأفاد التقييم المسرب بأن "بعض من وحدات القوات مقسمة إلى العديد من المجموعات الصغيرة لدرجة أن كل مجموعة تقوم بشيء ما، ولا يمكنها التعرف على القيادة المشتركة".



وتابع أن هذا زاد من خطر النيران الصديقة وقوض قدرة أوكرانيا على "بناء الزخم الخاص بها أو تحقيق التفوق في إطلاق النار".



وألقى التقرير باللوم على "عقيدة عمليات" أوكرانية قال إنها راسخة بشكل خاص في القوات ذات الخبرة القتالية ولدى الضباط، الذين لم يستوعبوا التكتيكات الغربية.



وذكر التقرير أنه في عدة حالات استجاب الجنود ذو الخبرة العسكرية الأقل بشكل أفضل للتدريب الغربي.



وتابع أن فهم الجنود الأوكرانيون الذين تدربوا في ألمانيا "المبادئ العملياتية لإطلاق النيران والحركة" جيدا، ومع ذلك، بمجرد عودتهم إلى أوكرانيا كان يقودهم ضباط لم يعملوا وفقا للإجراءات الغربية.



وقال التقرير إن القادة الأوكرانية أظهروا أحيانا أوجه قصور في قيادة وتطبيق العمليات القيادية، "مما أدى في بعض الأحيان إلى قرارات خاطئة وخطيرة".



وأضاف: "لوحظ مستوى عالي من الفهم ونجاحات تعليمية كبيرة" لدى المتدربين الشباب العسكريين في الدورات التدريبية التي استمرت لمدة 4 أسابيع، لكن عقيدة العمليات الأوكرانية والضباط الأوكرانيين الذين لم يشاركوا في التدريب غالبا ما عطلت النجاحات التي تم تحقيقها.



واضطلعت ألمانيا بدور قيادي في تدريب القوات الأوكرانية في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا التي تشارك فيها 24 دولة عضو بالتكتل.



وتم تدريب 5 آلاف جندي حتى الآن في ألمانيا على أيدي مدربين من قوات من 11 دولة بالاتحاد الأوروبي منذ بداية مهمة التدريب في شتاء عام 2022.