اندلاع حريق كبير بأحد فنادق النجف الأشرف بالعراق

استنفرت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الثلاثاء، فرقها لإخماد حريق اندلع بفندق في المدينة القديمة بالنجف الأشرف.



وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن حريقا اندلع اليوم داخل أحد فنادق وسط المدينة القديمة في محافظة النجف الأشرف.



وأضافت أن فرق الدفاع المدني استنفرت لإنقاذ وإخلاء النزلاء بالتزامن مع عمليات إخماد الحريق.



في شأن عراقي آخر، أعلنت هيئة النزاهة اليوم الثلاثاء، صدور قرار حكم غيابي بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مسئول في ديوان محافظة كركوك سابقاً.



وذكر بيان للنزاهة، أن محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات على مدير التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقاً، على خلفية إلحاقه ضرراً في المال العام بلغ مقداره 3.1 مليار دينار.



وأضاف البيان، أن المُدان أصدر في العام 2015 أمرا إداريا خاص بتنفيذ مشروع الخندق الأمني لمدينة كركوك – الإبراج، وإيصال التيار الكهربائيّ، وإدراجه ضمن مشروعات المحافظة، فضلاً عن عدم تطبيق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، واعتماد أسلوب الدعوة المُباشرة بخصوص المشروع دون استحصال موافقة وزارة التخطيط.



ولفت إلى وجود عشوائية في إعداد الكشوفات، وتفاوت واضح في الأسعار، مما تسبّب عمداً بإحداث ضرر في أموال الدولة ومصالح الجهة التي يعمل فيها المُدان.