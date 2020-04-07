رئيس النواب اللبناني: هناك نافذة فتحت في جدار ملف رئاسة الجمهورية

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعد لقائه الوزير الفرنسي السابق والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان، أن نافذة في جدار ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد فتحت.

واستقبل بري لودريان والوفد المرافق في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جريو في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت، اليوم الثلاثاء، حيث وصف بري اللقاء بـ"الجيد"، مضيفاً "يمكننا القول أن نافذة في جدار الملف الرئاسي قد فتحت".

ولم يدل لودريان بأي تصريح بعد اللقاء.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.

ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين.

ولم يتمكن المسؤولون اللبنانيون من إجراء الإصلاحات المطلوبة للوصول إلى التعافي الاقتصادي.

وكان لودريان قد وصل إلى لبنان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في زيارة تستمر حتى 27 يوليو الحالي، يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بهدف استكمال مهمته في إيجاد حل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.