مجلس الوزراء التايلاندي يوافق على يوم عطلة إضافي لتحفيز السياحة والاقتصاد

وافق مجلس الوزراء التايلاندي، على تخصيص يوم عطلة عامة إضافي، يحل في 31 من شهر يوليو، لإتاحة عطلة مدتها ستة أيام لمعظم العاملين في البلاد، في محاولة لتحفيز السياحة والاستهلاك الخاص.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن نائبة المتحدثة باسم الحكومة، رشادا دناديريك، قولها في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن يوم العطلة الإضافي سيتضمن إغلاق معظم مؤسسات الدولة العامة والخاصة، خلال الفترة 28 من يوليو والثاني من أغسطس.

وقالت إنه من المقرر أن يتم تأجيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عادة ما يُعقد يوم الثلاثاء، مضيفة أنه قد طُلب من "بنك تايلاند" ووزارة العمل، النظر في الموافقة على اتخاذ يوم 31 من يوليو كعطلة للبنوك والأعمال.

وأوضحت رشادا أن فترة الإجازة الطويلة ستشجع على أنشطة السفر والإنفاق محليا، مما سيعزز صناعة السياحة في البلاد، مضيفة أن تايلاند سيكون لديها في المجمل 20 عطلة رسمية هذا العام.