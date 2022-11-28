كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين على البحر الشرقي (بحر اليابان).

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن هيئة الأركان المشتركة القول: «جيشنا رصد صاروخين باليستيين أطلقتهما كوريا الشمالية من مناطق قرب بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي».

وأضافت الهيئة، أن كلا الصاروخين حلقا مسافة 400 كيلومتر قبل أن يسقطا في البحر، موضحة أن الجيش لا يزال يحلل عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة من كوريا الشمالية لتحديد النوع الدقيق لتلك الصواريخ.

وتأتي عملية كوريا الشمالية الأخيرة لإطلاق الصواريخ في الوقت الذي وصلت فيه غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية تسمى (يو.إس.إس.أنابوليس) إلى قاعدة بحرية في جزيرة (جيجو) الكورية الجنوبية أمس الاثنين ضمن جهود لتعزيز الردع المشترك ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية.

وكانت بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي يوم الأربعاء الماضي وأعقب ذلك إطلاق عدة صواريخ (كروز) يوم السبت.