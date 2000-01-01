انطلاق فعاليات مهرجان فاجنر السنوي في بايرويت بأوبرا بارسيفال

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تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان فاجنر السنوي، في مدينة بايرويت الألمانية، بإنتاج جديد لعمل الموسيقار الألماني ريشارد فاجنر الأخير.

ومن المقرر أن يقدم المخرج الأمريكي جاي شيب أوبرا "بارسيفال"، وسيتخلل العرض على خشبة المسرح عناصر افتراضية بواسطة نظارات عالية التقنية.

ومع ذلك لن تتوفر لأسباب مالية سوى 330 نظارة معززة للواقع، رغم أن دار الأوبرا بها مساحة تتسع لما يقرب من 2000 ضيف. وسيتولى قيادة الأوركسترا، الإسباني بابلو هيراس-كاسادو.

تقليديا تفرش مدينة بايرويت السجادة الحمراء للمشاهير في بداية المهرجان.

ومن المتوقع أن تحضر حفل الانطلاق كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، وكذلك المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وتعتبر ميركل من أشد المعجبين بموسيقى فاجنر.

وأعلنت وزيرة البحث العلمي الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينجر، وزيرة الدولة للشئون الثقافة كلاوديا روت، وزعيمة حزب الخضر ريكاردا لانج مشاركتهن في حفل الافتتاح أيضا.

وسيكون رئيس ولاية بافاريا ماركوس زودر أيضا ضيفا في بايرويت، يرافقه العديد من أعضاء مجلس حكومته.

واعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى نهاية أغسطس المقبل، من المخطط عرض أعمال فاجنر في المهرجان كل يوم تقريبا، وستكون هناك أيضا عروض في الهواء الطلق في الثاني من أغسطس مع دخول مجاني.