رئيس شعبة الأدوية: لدينا مخزون آمن من أدوية الأورام ولا صحة لعدم توافرها

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على ملف نقص الأدوية، مؤكدًا أن الأدوية الأساسية التي ليس بدائل موجودة وبكميات تكفي لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى توفر الأنواع الاستراتيجية والتخدير.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الحديث عن نقص أدوية الأورام في السوق على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، مؤكدًا أن هذه الأصناف متوفرة في هيئة الشراء الموحد بكل الأنواع والكميات، وموجودة في صيدليات الشركة المصرية التابعة للدولة وتُصرف بروشتة طبية وبالرقم القومي.

وأشار إلى أن الأدوية التي ليس لها بدائل متوافرة، أما الأنواع التي لها بدائل مصرية مثل علاج الغدة، فأن الدواء الأصلي غير متواجد وبه نقص، لافتًا إلى دور هيئة الدواء في استباقها للأحداث، وتجهيز البديل والمثيل بكفاءة وجودة عالية، معقبًا: «عندنا 3 بدائل ومثائل يحلوا محل الدواء الأصلي وبأسعار أقل من المستورد بحوالي من 40 إلى 50%».

وأكد أن البدائل والمثائل تعطي نفس فاعلية الدواء المستورد، موضحًا أن هناك نقص في كميات الأدوية التي تقلل نشاط الغدة والأدوية والتي تزيد نشاط الغدة قلت كمياتهم في نفس الوقت، إحدهما الألتروكسين وهو يقلل نشاط الغدة ومن تصنيع شركة إنجليزية، والآخر الكاربمازول من إنتاج شركة سيد، وهي شركة وطنية مصرية 100%، وهناك بديل مستورد لهذا الدواء، ونقصه أثار مشكلة كبيرة.