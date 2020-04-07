كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 2.5 مليون شخص لقوا حتفهم بسبب الغرق على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية، وكان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و9 سنوات.



وقالت المنظمة في تقرير لها، بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق 2023، إن الغرق قضية صحية عامة لا تحظى بالتقدير ولكنها مميتة، إذ تسبب في أكثر من 2.5 مليون حالة وفاة خلال العشر سنوات الماضية، مع حدوث 90% من الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وفق وكالة «سبوتنيك».



وأضافت: «في جميع الفئات العمرية، يعاني الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-4 سنوات و5-9 سنوات من أعلى معدلات الغرق، مما يبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأجيال المقبلة».



وأكدت المنظمة، أن زيادة الاستثمار في التدابير الوقائية، مثل تعليم مهارات السباحة الأساسية وتوفير رعاية الأطفال، من الممكن أن ينقذ حياة أكثر من 774 ألف طفل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025.



وأشارت إلى أن هذا قد يمنع أيضا خسائر اقتصادية محتملة تزيد عن 400 مليار دولار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي تعاني أكثر من غيرها من وفيات غرق الأطفال.