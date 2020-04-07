إسرائيل على أعتاب أزمة دستورية بعد إقرار قانون التعديلات القضائية

بعد ساعات من إقرار قانون التعديلات القضائية في إسرائيل، والذي ينتزع من المحكمة العليا نفوذها الذي كان أقوى من قرارات الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء نفسه، بدأ الحديث عن الشكل الجديد لإسرائيل التي تتجه إلى مرحلة جديدة ترى المعارضة أنها تحول من الديمقراطية إلى الدكتاتورية، بينما يرى الائتلاف الحاكم في القانون الجديد خلاصا من نفوذ المحكمة وما وصفوه بأنه "حكمها العسكري".



وأقر الكنيست الإسرائيلي التعديلات القضائية أمس الاثنين، لكن خبراء ومحللين قالوا إن معضلة دستورية قد تواجه الائتلاف الحاكم في إسرائيل، في ظل حاجة القانون الجديد لمصادقة المحكمة العليا نفسها التي تلقت عدة طعون على هذا القانون.



وتجتاح إسرائيل احتجاجات حاشدة منذ عدة أشهر اعتراضا على التعديلات القضائية، واشتبك الآلاف مع الشرطة أمس الاثنين، ولا يوجد مؤشرات على إيقاف المعارضة لخطواتها الاحتجاجية، بينما هدد اتحاد العمال بشل الاقتصاد.



وصوت 64 عضوا في الكنيست لصالح إقرار القانون، في حين امتنعت المعارضة الإسرائيلية بكامل أعضائها عن التصويت.



وأبدى يائير لابيد، زعيم المعارضة، اعتراضه على القانون، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "دمية في يد المتطرفين"، متهما الائتلاف الحاكم بالاستخدام السيء للسلطة.



وقال لابيد في تغريدة على تويتر "سنقوم بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد هذا التشريع الخاسر، وضد الإلغاء الأحادي الجانب للطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل، وضد الطريقة المناوئة للديمقراطية التي جرت بها المناقشات في لجنة الدستور".



وتتضمن التعديلات القضائية فرض قيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطة أقوى في تعيين القضاة. ويهدف بند "المعقولية" إلى الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرت "غير معقولة"، وتشمل هذه القرارات أي اعتراضات خاصة بأوامر هدم أو طرد متعلقة بممتلكات وأراضي الفلسطينيين.



ويجادل مؤيدو القانون بأنه سيعطي الفرصة أمام حوكمة أكثر فعالية ويترك مجالا في الوقت نفسه للمحكمة العليا للرقابة القضائية، بينما يرى المعارضون أنه سيفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة ويقوض النظام الديمقراطي.



ويرى الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا تتدخل في السياسة وتعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية.



وقال سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني في إسرائيل لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "سيكون هناك عدة التماسات للمحكمة العليا لإلغاء هذا القانون بدعوى أنه غير دستوري أو يتناقض مع بعض قوانين الأساس في الدولة".



وأضاف "قد يتم تجميد القانون إلى فترة معينة، ولكن الواضح أن اليمين في إسرائيل سيطر على كل مفاصل الحكم وهو الآن يحاول السيطرة على المحكمة العليا".



وأشار أبو شحادة، وهو نائب سابق في الكنيست، إلى أن بند "المعقولية" هو جزء واحد من هذا البرنامج الكبير الذي يعتزم الائتلاف الحاكم تنفيذه.



ومضى قائلا "أول ضحايا التعديلات القضائية هم الفلسطينيون خصوصا في مناطق الخط الأخضر. الهدف من إضعاف القضاء هو أن تستطيع الحكومة تمرير برنامجها السياسي العنصري في الضفة الغربية المحتلة".



* أزمة دستورية



يقول عصمت منصور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنه من الممكن حدوث أزمة دستورية إذا رفضت المحكمة العليا القانون وتمسكت به الحكومة.



وأبلغ وكالة أنباء العالم العربي "حكومة بهذه العقلية يمكن أن تؤدي إلى سيناريو كارثي لم تشهده إسرائيل في تاريخها".



وأشار منصور إلى أن التعديلات القضائية ستعمق الانقسام في المجتمع الإسرائيلي في وجود حكومة يمينية متطرفة.



ودخل الأطباء في جهاز الصحة العامة في إسرائيل في إضراب عام لمدة يوم واحد اليوم الثلاثاء احتجاجا على التعديلات القضائية، وقالت نقابة الأطباء في إسرائيل إنها ماضية باتجاه المزيد من الخطوات.



وأعلن أكثر من ألف من أفراد القوات الجوية الإسرائيلية، بينهم مئات الطيارين، هذا الأسبوع عزمهم تعليق خدمتهم الاحتياطية، فيما حذر رئيس أركان الجيش نتنياهو من تمدد ظاهرة العصيان في قوات الاحتياط إلى الجيش النظامي، مما يُظهر تصاعد الاحتقان والتوتر داخل المجتمع الإسرائيلي.



وكشف رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في البلاد أرنون بار ديفيد عن عقد اجتماع مع مسؤولين نقابيين آخرين لبحث إمكانية إعلان إضراب عام.



وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة "المعارضة ستزيد من احتجاجاتها في الشارع وستسعى إلى إسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة"، مشيرا إلى أنه إذا عقدت انتخابات الآن لن يستطيع نتنياهو أن يحصل على مقاعد كافية لتشكيل حكومة جديدة.



وأبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أسفها إزاء تصويت الكنيست، ودعت الزعماء الإسرائيليين إلى التوصل لتوافق ديمقراطي من خلال حوار سياسي.



وقال بايدن يوم الأحد "بالنظر إلى التحديات الراهنة التي تواجه إسرائيل، ليس من المنطقي أن يتسرع القادة الإسرائيليون في تنفيذ التعديلات القضائية، يجب أن يكون التركيز على حشد الناس معا وإيجاد توافق في الآراء".



وقال جعارة إن الموقف الأميركي سيكون حاسما في الأزمة، مشيرا إلى أن بايدن يستطيع الضغط على حكومة نتنياهو وإثنائها عن المضي قدما في خطة التعديلات القضائية.



وأضاف "الولايات المتحدة هي بيضة القبان في الأزمات الإسرائيلية، وأتوقع ان تنجح الإدارة الأميركية في ضبط الأزمة".