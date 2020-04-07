شاحنة تنقل آلاف الدجاج تنقلب على طريق سريع بألمانيا

انقلبت شاحنة تنقل حوالي 2800 دجاجة على طريق سريع في منطقة فرانكونيا العليا جنوبي ألمانيا اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن نفوق نحو نصف الدجاج، وفقا لتقديرات الشرطة.

وتم إعادة الشاحنة لوضعها وأعيد فتح الطريق السريع بعدما ظل مغلقا لعدة ساعات مما سبب اختناقا مروريا خلال بعد فترة ما بعد الظهيرة، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة. ولم يتمكن من التعليق على حالة الدجاجات الأخرى بعد.

ويزعم أن الشاحنة خرجت عن الطريق وانقلبت على جانبها، مما أسفر عن تعرض السائق لإصابات طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى.

ووفقا للشرطة، ذكر الرجل أنه غفا لثوان كانت على الأرجح السبب في الحادث. واستغرق استعادة الدجاجات عدة ساعات. وتم استدعاء شاحنة بديلة إلى موقع الحادث تم تحميل الأقفاص عليها بحذر.