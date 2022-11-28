أمانة مدينة مكة المكرمة تفعل قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين

وجهت أمانة مدينة مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، بضرورة تقيد الشركات المتعاقدة مع الأمانة بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، حسب ما تنص عليه اللوائح والأنظمة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي هذا القرار بناءً على توجيه وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان وفي إطار الحرص والحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع البلدي والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يُسبب لهم المخاطر الصحية بسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس المرتفعة مع مراعاة تكامل وجاهزية منظومة الخدمات المقدمة في مكة.

وأكدت الأمانة على الإدارات المشرفة على الشركات بتطبيق العقوبات في حق الشركات التي تخالف هذا القرار، حيث تسعى الأمانة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة وذلك للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية عاملين الشركات من الحوادث مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية، داعية أصحاب الشركات إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار.