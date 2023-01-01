الداخلية الجزائرية: ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 34 قتيلا

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أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات بعدد من ولايات البلاد إلى 34 قتيلا، بينهم 10 أفراد من الجيش.

وقالت الوزارة في بيان سابق إن 97 حريقا اندلع في الغابات والمحاصيل الزراعية، مضيفة أن بعضها امتد لقرى مأهولة بالسكان.

وأضافت أن السلطات أجلت 1500 مواطن، مشيرة إلى أن عمليات إخماد الحرائق تتواصل في ست ولايات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية وفاة 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين بعدما حاصرتهم نيران حريق غابات بولاية بجاية شمالي العاصمة الجزائرية .

وقالت الوزارة في بيان إن قوة الرياح تسببت في تغيير اتجاه النيران بشكل عشوائي نحو مكان تواجد مفرزة للجيش الوطني بمنطقة واد داس ببني كسيلة.

وأضافت أنه خلال عملية إخلاء المنطقة ونظرا لسرعة انتشار النيران والأدخنة، حوصر الأفراد العسكريون رفقة سكان بالمنطقة مما تسبب في وقوع قتلى وجرحى.

وأفادت الإذاعة الجزائرية بأن النائبين العامين بمجلسي قضاء ولايتي بجاية وجيجل أمرا بفتح تحقيقات أولية حول أسباب حرائق الغابات هناك وكشف "المتسببين".

وذكرت أنه جرى التأكيد أنه في حال "ثبوت الطابع الإجرامي والتخريبي" سيتم إحالة الملفات لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابعة لمجلس القضاء.