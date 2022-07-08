عمان تجدد المطالبة بتجريم أعمال التحريض على الكراهية والإساءة للأديان والمعتقدات

أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام متطرفين بحرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وما تمثله هذه الأعمال الاستفزازية المتكررة من إساءة لمشاعر المسلمين ومقدساتهم والتحريض على العنف والكراهية.

وعبّرت سلطنة عمان في بيان صدر عن وزارة الخارجية العمانية عن تقديرها للبيان الصادر من وزارة الخارجية الدنماركية الذي أعربت فيه عن موقف الحكومة الدنماركية بإدانة هذا العمل الغاشم، وجددت مناشدتها لجميع الدول بتجريم أعمال التحريض على الكراهية والإساءة للأديان والمعتقدات.