واشنطن بوست: أجهزة الأمن الروسية حذرت بوتين من تمرد فاجنر قبل وقوعه بـ 3 أيام

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن تقييمات مخابراتية بأن أجهزة الأمن الروسية حذرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين أو ثلاثة أيام من التمرد الذى نفذته مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية الخاصة، الشهر الماضي، من أن قائد المجموعة يفجيني بريجوجين يستعد لتمرد محتمل.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين (لم تسمهم) القول إنه تم اتخاذ خطوات لتعزيز الأمن بعدد من المنشآت الاستراتيجية، من بينها الكرملين، حيث تمت زيادة عدد طاقم الحرس الرئاسي وتم تسليم مزيد من الأسلحة، لكن بخلاف ذلك، لم يتم اتخاذ إي إجراءات.

وقال أحد مسئولي الأمن الأوروبيين، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته لمناقشة المعلومات المخابراتية الحساسة: "كان أمام بوتين الوقت لاتخاذ القرار لتصفية (التمرد) واعتقال المنظمين. ثم عندما بدأ حدوث الأمر، كان هناك شلل على جميع المستويات... كان هناك فزع وارتباك تام. لمدة طويلة، لم يعلموا كيف يستجيبون".

وبحسب "واشنطن بوست"، تقدم هذه الرواية عن المواجهة، التي أيدها مسئولون في الحكومات الغربية، نظرة أكثر تفصيلاً حول الشلل والفوضى داخل الكرملين خلال الساعات الأولى من أشد تحدي تواجه رئاسة بوتين منذ 23 عاماً، على حد تعبيرها.

كما تتسق مع التعليقات العلنية التي أدلى بها مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي آيه) وليام بيرنز الأسبوع الماضي، والتي أفادت بأنه خلال فترة الـ36 ساعة من التمرد بدا أن أجهزة الأمن الروسي، والجيش، وصناع القرار "على غير هدى".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لـ"واشنطن بوست" إن تقييمات المخابرات كانت "ترهات" وشاركها "أشخاص ليس لديهم معلومات".

واعتبر مسئولو أمن أوروبيون أن عدم وجود أوامر من القيادات العليا في الكرملين ترك المسئولين المحليين ليقررا بأنفسهم كيفية التصرف، عندما فاجأت قوات فاجنر العالم بدخول مدينة روستوف الجنوبية الروسية في الساعات الأولى من يوم 24 يونيو، والسيطرة على مركز القيادة الرئيسي للجيش هناك، ثم الانتقال إلى مدينة فورونيج، قبل التوجه شمالاً باتجاه موسكو.

وبدون أي تعليمات واضحة، اتخذ المسئولون العسكريون والأمنيون المحليون القرار بعدم محاولة وقف قوات فاجنر المدججة بالسلاح، بحسب مسئولي الأمن.

وقال مسئولي الأمن إن العديد من المسئولين على المستوى المحلي لم يتمكنوا من تصديق أن تمرد فاجنر يمكن أن يحدث بدون درجة معينة من الاتفاق مع موسكو، بالرغم من خطاب الطوارئ المتلفز الذي ألقاه بوتين صباح التمرد، والذي تعهد فيه باتخاذ إجراءات صارمة لوقف المتمردين، وبالرغم من إصدار مذكرة اعتقال بحق بريجوجين بتهمة "التحريض على التمرد" عشية زحفه تجاه موسكو.

وأضاف مسئولو أمن أوروبيون أن الفوضى في الكرملين تعكس أيضًا انقسام عميق داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الروسية حول مسار الحرب في أوكرانيا.

وأشار أحد المسئولين إلى أن البعض دعم بريجوجين وفكرة أن القيادة تحتاج إلى تطهير.

وقال مسئول بحلف شمال الأطلسي (الناتو) إن بعض أبرز الشخصيات في موسكو بدوا مستعدين للالتفاف حول بريجوجين حال نجح في تحقيق مطالبه.

وبحسب مسئولين، كان هناك آخرون في المؤسسة الأمنية "مرعوبين" من محاولة التمرد، وأنه سيؤدي إلى فترة من الاضطرابات العميقة.

وقال مسئول أمن أوروبي إنه عندما ظهرت تحذيرات أجهزة الأمن الروسية التي تفيد بأن بريجوجين ربما يشن ما يشبه التمرد، اعتقد البعض في المؤسسة الأمنية أن الاستعدادات ربما لا تزيد عن كونها خدعة لزيادة الضغط واكتساب نفوذ لتأمين سيطرته على فاجنر.