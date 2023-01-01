تيار الحكمة العراقي: تكرار حرق القرآن يشير إلى أجندة مريبة لإشاعة الكراهية بين الشعوب

أكد الزعيم الشيعي رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن تكرار حادثة حرق نسخة من القرآن في الدنمارك يشير إلى "أجندة مريبة لإشاعة الكراهية بين الشعوب".

وقال الحكيم في بيان صحفي: "الإمعان والإصرار من قبل بعض الدول، التي كانت توصف سابقا بالمسالمة والديمقراطية، على انتهاك مقدسات الأديان السماوية لا ينم إلا عن حركة مدروسة متطرفة تنوي نسف الوئام الدولي وإشاعة الكراهية بين الشعوب ما يتطلب الحذر من أجنداتها المريبة".

ودعا الحكيم "مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وجميع الفعاليات الدينية والسياسية في العالم إلى اتخاذ مواقف صارمة إزاء هذه الانتهاكات التي تستفز مشاعر ملياري مسلم".