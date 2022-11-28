أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ بنقل النفط من الناقلة "صافر" المتوقفة قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عملية نقل النفط إلى الناقلة البديلة "يمن" ستستغرق 19 يوما.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان: "في غياب أي جهة أخرى لديها استعداد أو قدرة على أداء هذه المهمة، تحملت الأمم المتحدة المخاطرة بإجراء هذه العملية البالغة الدقة"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.



وكانت "صافر" معرضة لخطر التداعي أو الانفجار، مما قد يسبب كارثة بيئية وإنسانية، فيما كانت الناقلة البديلة "يمن" وصلت إلى موقع صافر في 30 مايو الماضي.