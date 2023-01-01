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أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، على الرغم من تراجع الصادرات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن بيانات البنك المركزي أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني الممتد من أبريل حتى يونيو الماضيين، وذلك مقارنة بنموه بنسبة 0.3% خلال الربع الأول.

وقد نما اقتصاد كوريا الجنوبية على أساس سنوي بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني.

وقال البنك المركزي، إن نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني يرجع إلى الصادرات.

وكانت الصادرات، قد تراجعت بنسبة 1.8% خلال الربع الثاني بسبب ضعف الطلب على المنتجات البترولية وخدمات النقل، ولكن صادرات أشباه الموصلات والسيارات ارتفعت.

وقد تراجعت الواردات بنسبة 4.2%، ويرجع ذلك لتراجع واردات النفط الخام والغاز الطبيعي.

وخفض البنك المركزي من توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام من 1.6% إلى 1.4%، حيث من المتوقع أن تبقى الصادرات منخفضة.