الفاو تحذر من زيادة مقلقة لأعداد إصابات إنفلونزا الطيور بآسيا والمحيط الهادئ

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الخميس، من زيادة إصابات إنفلونزا الطيور بين البشر والحيوانات في أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعية إلى استجابة عاجلة وموحدة للتصدي لهذا الارتفاع.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، "إن فيروس (إتش5.إن1) انتشر على نطاق أوسع من أي وقت مضى، ووصل إلى أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية وأصاب أنواعا جديدة من الحيوانات البرية والمنزلية"، حاثة عددا من البلدان على التعاون بهدف تطبيق أنظمة رصد شاملة من بينها تحديد تسلسل الجينوم بأكمله لتتبع انتشار الفيروس وتطوره.

في سياق متصل، أفاد كاتشين ونجساثابورنشاي المدير الإقليمي لمركز طوارئ الأمراض الحيوانية العابرة للحدود التابع للمنظمة، في تصريحات، "لاحظنا ارتفاعا في حالات الإصابة البشرية وانتشار الفيروس إلى أنواع جديدة من الحيوانات"، منوها إلى أنه تم تسجيل ظهور سلالات جديدة (إيه??/??إتش.5.إن.1) الأكثر قابلية للتفشي، ويزيد من احتمالية حدوث وباء، ما يتطلب اتخاذ تدابير وقائية فورية ومنسقة بشكل سريع وناجع.

وأحصت الوكالة التابعة للأمم المتحدة 13 إصابة بشرية جديدة تم الإبلاغ عنها في كمبوديا منذ أواخر عام 2023، مع حالات إضافية في الصين وفيتنام، في وقت تفرض الفلبين وإندونيسيا إجراءات مشددة؛ بسبب تنوعهما البيئي مع عدم كفاية الإجراءات لمنع تفشي الأمراض فيما تكافح الهند ونيبال وبنغلادش أيضا انتشار المرض.