تفقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، في جولة ميدانية مفاجئة؛ مجمع مواقف نزلة عبداللاه لسيارات الأجرة "الميكروباص والسرفيس" بحي شرق للتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة التي اعتمدها اليوم عقب تحريك أسعار المواد البترولية والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. رافقه خلال الجولة العميد إسماعيل محرزى، مدير إدارة مرور أسيوط، ويسري سند، مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

حرص محافظ أسيوط على استقلال إحدى سيارات السرفيس "ميني باص" للنقل الداخلي واطمأن من المواطنين على الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة. كما التقى بعض السائقين، مؤكداً لهم أنه تم تطبيق العدالة عند وضع التعريفة الجديدة بما يتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية دون ظلم لأحد سواء كانوا سائقين أو مواطنين. شدد على التزام السائقين بالتعريفة المحددة والالتزام بالأسعار الجديدة التي حددتها المحافظة، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة. طالب المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، موجهاً مدير المواقف بوضع البانرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف في أماكن ظاهرة لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة. أكد أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

أصدر محافظ أسيوط توجيهاته لمسؤولي المرور بالتواجد اليومي وعلى مدار الساعة بجميع المواقف وعمل نقاط تفتيشية بكافة الطرق الرئيسية والفرعية لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة سواء للسرفيس أو التاكسي واتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات الفورية حيال المخالفين. ناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات في الأجرة المقررة وعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة رقم (114) وأرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والبلاغات عن طريق برنامجي (واتساب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين.