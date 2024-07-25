منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان بكين لإنهاء الانقسام

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الذي وقعه في بكين 14 فصيلا فلسطينيا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان اليوم الخميس، هذه الخطوة مهمة وإيجابية على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ما يسهم في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أعربت عن تقديرها لمواقف الصين التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية ومبادرتها برعاية واستضافة هذا الحوار، مؤكدة دعمها كل الجهود التي تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وكان ممثلو 14 فصيلا فلسطينيا قد وقعوا، في ختام جولة الحوارات التي عقدت في العاصمة الصينية بكين من 21 حتى 23 يوليو الجاري، على توحيد الموقف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير لمواجهة حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، وإنهاء الانقسام، بما يحقق طموحات الشعب الفلسطيني في الوحدة والحرية والاستقلال الوطني.