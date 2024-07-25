الحكومة اليابانية تبقي على تقديراتها الاقتصادية دون تغيير للشهر السادس على التوالي

أبقت الحكومة اليابانية على تقديراتها الاقتصادية دون تغيير للشهر السادس على التوالي وقالت إن الاقتصاد يحقق تعافيا بسيطا رغم ضعفه.

جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الشهري الذي أصدره مكتب الحكومة اليابانية اليوم.

وأشار تقرير يوليو الحالي إلى تباين تقييم الحكومة لحالة الاقتصاد بسبب الأداء القوي للشركات مقابل ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة عدلت تقييمها للإنفاق العام في اليابان لأول مرة منذ شهرين. في الوقت نفسه خفضت الحكومة تقييمها للصادرات لأول مرة منذ يناير الماضي بسبب تراجع الصادرات إلى الدول الآسيوية وبخاصة الصين.

كما حذفت الحكومة من التقرير الإشارة إلى تأثير توقف إنتاج بعض مصانع السيارات في الجزء الخاص بحالة الأعمال.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أظهرت البيانات المعدلة للحكومة اليابانية انكماش اقتصاد اليابان بمعدل 9ر2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش بمعدل 8ر1% فقط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع معدل الانكماش الجديد يمكن أن يدفع البنك المركزي الياباني إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل، مع استمرار التوقعات بزيادة أسعار الفائدة مجددا قائمة دون تغيير.