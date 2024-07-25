ضبط محطتي تمويل وقود تصرفتا في سولار وبنزين بالبيع بالسوق السوداء بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكل محطات الوقود بنطاق المحافظة، ومدى انتظام العمل بها ومكافحة السوق السوداء، وضبط عمليات تهريب المنتجات البترولية، خاصة في ظل قرار زيادة أسعار المواد البترولية.

وأضافت "عازر"، في بيان لها اليوم الخميس، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال، شنت حملات تموينية على محطات الوقود بمركز وادي النطرون.

وأسفرت عن ضبط أحد محطات تمويل سيارات لتصرفها في 10000 لتر سولار، و2000 لتر بنزين 80، كما قامت بالتلاعب بسجل 21 بترول.

كما تمكنت إدارة تموين كفر الدوار، برئاسة السيد الوكيل، ورفقة محمد فوزي، مدير الرقابة، من ضبط محطة لتصرفها في 1000 لتر سولار بالبيع في السوق السوداء، ومحطة توقفت عن العمل 5 أيام بدون إذن قانوني.

فيما تم ضبط شخص جمع 1000 لتر سولار معبأ ببرميلين بلاستيك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.