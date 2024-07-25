جهاز شئون البيئة يشن حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية في العاشر من رمضان

شنت إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملة للتفتيش على 3 منشآت صناعية بمدينة العاشر من رمضان؛ وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

أوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئي – عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية - عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة - عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة.

وأوضح، أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.