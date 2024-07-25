أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة لتفقد مقترح تطوير كورنيش النيل بكفر الجزار بمركز ومدينة بنها، استمرارًا لجهود المحافظة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصري، وتهيئة مناطق للتنزه تتوافر بها كل وسائل الترفيه والراحة.

ووجه "عطية"، خلال الجولة اليوم الخميس، بتشكيل لجنة من الأملاك والإيرادات لفحص الأراضي على طرح النيل بمنطقة كفر الجزار، متابعًا: "نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة لتقديم وتوفير كل الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم".

وتفقد المحافظ، في إطار استغلال وتعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة، الطابق الثالث بموقف بنها العمومي لبحث كيفية إقامة مشروعات خدمية عليه تدر عائدًا على أبناء المحافظة، وتوفر فرص عمل للشباب.

واستكمل محافظ القليوبية، الجولة بتفقد أعمال تطوير كوبري الأميرية بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، والذي يربط بين محافظة القاهرة والقليوبية من ميدان السواح إلى مسطرد، والشارع الجديد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث يتم رفع كفاءته وتطويره من أعلى وأسفل الكوبري بتكلفة 80 مليون جنيه، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب، وتحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال الاسابيع المقبلة لتيسير الحركة المرورية، مؤكدًا التزام المحافظة بتنفيذ جميع المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت ممكن، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع الأعمال.

فيما لاحظ "عطية"، خلال الجولة، وجود عدد من الأكشاك المخالفة على طريق ترعة الإسماعيلية بنطاق قرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، موجهًا بإزالتها ورفع الإشغالات، وتحرير محاضر للمخالفين وتحويل نواب رئيس مجلس مدينة الخانكة للتحقيق.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد السوق النموذجي بقريه المريج بمركز ومدينة شبين القناطر، والذي سوف يخدم أكثر من خمسة آلاف نسمة، والذي نفذته هيئة الأبنية التعليمية، ويقع على مساحة 2300 متر، ويتكون من 32 محلًا، المحل بمساحة 9 أمتار، مزود بمبنى إداري، ويبلغ تكلفته ما يزيد عن 6 ملايين جنيه، ويساهم هذا السوق في إيجاد فرص عمل.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي ضمن خطة مشروعات ووزارة التنمية المحلية لبرنامج تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، والممولة من خلال وزارة التنمية للمحافظات.

وتابع المحافظ، أعمال إصلاح خط صرف صحي عشوائي بقرية المريج، بحضور المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركه مياه الصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس شعبان العبسي مدير عام صرف القليوبية، حيث تم الدفع ببدالين لنقل خط الصرف من الصرف العشوائي إلى الصرف الكبير بالقرية، موجها بسرعة الانتهاء من محطة رفع الصرف الصحي بقرية المريج خلال الشهر القادم.