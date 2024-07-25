ترحيب خليجي بإعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين

رحبت دول مجلس التعاون الخليجي الست الأربعاء بإعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وعبر الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان، عن دعم المجلس للجهود الإقليمية والدولية والجهود التي يقودها المبعوث الأممي الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن، مؤكداً أن "صدور هذا الإعلان يأتي تأكيداً على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية".

وأعرب البديوي عن أمله في أن يسهم هذا الإعلان في تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة للوصول إلى "حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في اليمن ولشعبه الكريم".

وجدد التأكيد على "استمرار دعم مجلس التعاون ووقوفه الكامل إلى جانب اليمن وحكومته وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع جميع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة للوصول إلى السلام المنشود".