الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بسلسلة من تقارير الأرباح السلبية في عدة قطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والسلع الفاخرة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأنهى المؤشر ستوكس 600، الأوروبي الرئيسي التداولات منخفضا 0.7%.

وتراجعت أسهم قطاع وسائل الإعلام بنسبة ثلاثة بالمئة، متأثرة بانخفاض بلغ 23.5% في سهم يونيفرسال ميوزيك جروب.

كما خسر قطاع التكنولوجيا 2.8% مع تراجع أسهم شركة بي.إي. سيميكونداكتور إندستريز الهولندية لتصنيع أجزاء الرقائق 14%، بعد توقعات باستقرار حجم المبيعات دون تغيير في الربع الثالث، والتي جاءت أقل من تقديرات السوق.

وانخفضت أسهم شركة إس.تي. ميكروإلكترونكس المدرجة في بورصة باريس 13.7%، بعد أن خفضت الشركة المصنعة للرقائق توقعاتها للإيرادات والهوامش للعام بأكمله للمرة الثانية.

وتراجع قطاع السيارات في أوروبا 1.7%، متأثرا بهبوط سهم شركة ستيلانتس 8.7%، بعد أن سجلت شركة صناعة السيارات نتائج أسوأ من المتوقع في النصف الأول.

وانخفض مؤشر يضم عشرة من أكبر شركات السلع الفاخرة الأوروبية بنحو 1.7%، مسجلا أدنى مستوى له في ستة أشهر.