جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الثقة في اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، خلال حركة تنقلات الشرطة 2024.

وجاء تجديد الثقة في اللواء محمود أبو عمرة نظراً للنجاحات الكبيرة التي حققها قطاع الأمن العام خلال الفترة الماضية في كشف لغز القضايا الإجرامية بشكل سريع، وتطهير منابع العناصر الإجرامية والبؤر الخطرة.

وسبق للواء محمود أبو عمرة العمل بمديرية أمن القاهرة، وكان مشهودًا له بالكفاءة في البحث الجنائي من خلال الكشف عن عدد من الجرائم، فتم ترقيته لشغل منصب مدير أمن البحر الأحمر، وعقب ذلك تولى منصب مدير أمن الإسكندرية، ثم مساعد الوزير لغرب الدلتا، ثم مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أعلنت وزارة الداخلية حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024. وقالت الداخلية في بيان لها إن حركة ترقيات وتنقلات الشرطة تأتي إدراكاً لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطي وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطني.



وذكرت أن الحركة جاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة وما تشهده قطاعات الوزارة من اعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني.

وأضافت أن أبرز مؤشرات الحركة جاءت لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمني متميز.

وأشارت إلى أنه تم مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد الحاكمة تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والوظيفي ووصولاً لأعلى معدلات الأداء الشرطي المحترف.