ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيارات أرضية بإثيوبيا إلى 257

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أفادت الأمم المتحدة بأن عدد القتلى جراء عدة انهيارات أرضية في جنوب غربى إثيوبيا ارتفع إلى 257.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عبر منصة "إكس" اليوم الخميس أنه يتوقع وصول القتلى إلى 500. ويحتاج ما يربو على 15 ألف شخص إلى الإجلاء نتيجة للانهيارات الأرضية.

وأفادت الحكومة الإثيوبية أمس الأربعاء بمقتل 229 شخصا. وما زال البحث عن ناجين مستمرا.

ويسابق عمال الإنقاذ الزمن بعد أربعة أيام على أول انهيار أرضي يوم الأحد الماضي. ويأمل العمال في العثور على ناجين لكنهم ينتشلون جثثا بشكل رئيسي.

وبحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع، أقام السكان مقابر جماعية في عدة قرى بالمنطقة.

وشرع السكان المتضررون بإحدى قرى حي جوفا في الحفر بأيديهم في يأس بحثا عن ناجين. وحاول آخرون تحديد مواقع ذويهم بمساعدة صور.

ومع بداية موسم الأمطار، تصبح الانهيارات الأرضية حوادث شائعة في المنطقة الجبلية.