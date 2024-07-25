 اليونسكو تناقش مع صحفيين من مصر والسودان مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة - بوابة الشروق
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اليونسكو تناقش مع صحفيين من مصر والسودان مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة

مروة محمد
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 7:04 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 7:04 م

عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمصر، لقاءا مع أكثر من 20 صحفياً من مصر والسودان، وذلك لمناقشة وتبادل الأفكار حول مهمة المنظمة الدولية.


وعرضت منظمة اليونسكو مشاريعها المتنوعة في جميع المجالات، فيما ركز الموضوع الرئيسي للمناقشات على برامج بناء قدرات الصحفيين.

وناقش اللقاء كيفية مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة بالإضافة إلى مناقشة كيفية الحفاظ على التراث الثقافي والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.

وأكدت المنظمة على الالتزام بالمشاريع المستقبلية مع الصحفيين من قطاع الاتصالات والمعلومات، فضلًا عن إنشاء مجتمع صحفي مرتبط بالعمل اليومي لتعزيز التعاون والمعرفة المتبادلة.

و"يونيسكو" هو الاسم المختصر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، التي تسعى إلى بناء السلام بالتعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، كما تسهم برامجها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في جدول أعمال عام 2030 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015.


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