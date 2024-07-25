نقابة الأطباء البيطريين تعلن عن خطة جديدة للمعاشات بالتعاون مع شركة تأمين عالمية

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، عن البدء في إجراءات التعاقد مع إحدى شركات التأمين العالمية لإدارة خطة معاشات أعضاء النقابة.

وذكرت النقابة في بيانها اليوم، أنه بعد دراسة عروض عديدة من الشركات المتخصصة في مجال المعاشات، تم التفاوض مع إحدى الشركات التي تدير أكبر محفظة مالية في مصر. وأوضحت النقابة أن العقود في مرحلة التجهيز للتوقيع قريبًا.

وأضاف البيان أن الشركة توفر برنامج خطة المعاش للأعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 سنة، مع إمكانية التعاقد الشهري بحد أدنى 100 جنيه دون حد أقصى. وسيتم إرسال بيان رسمي سنويًا يوضح توزيعات الأرباح التي تمت لصالح وثيقة المعاش.

وفي حال إتمام التعاقد، ستقوم الشركة بإرسال خطاب رسمي لكل عضو يوضح موقفه المالي وتوزيعات الأرباح السنوية.