زراعة 10 أفدنة نخيل برحي ومجدول وأشجار الليمون والتين بمدينة أبورديس

قال اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، أنه جرى زراعة 10 أفدنة واقعة في نطاق قطاع البترول بأشجار النخيل البرحي والمجدول و الليمون والتين، والتين وذلك في إطار حرص واهتمام قطاع البترول على توفير بيئة نظيفة من أجل التحضر للأخضر، وإيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جاري التوسع في زراعة الأشجار المثمرة بالمدينة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة، وذلك داخل الحدائق العامة، وجانبي الشوارع ضمن خطة التجميل الخاصة بالمدينة، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة حريصة على متابعة هذه الزراعات وتقديم كافة أوجه الرعاية لهذه الأشجار.

وأكد أنه يجري متابعة طرق وآليات العناية بهذه الأشجار للتأكد من نجاح زراعتها، بالتنسيق كافة الجهات المعنية لرعاية هذه الأشجار، خاصة أنه جرى الانتهاء من زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة خلال المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة، لافتًا إلى أنه جرى زراعة هذه الأشجار في المدارس، وجزر الطرق والمساجد ومراكز الشباب للتوسع في المسطحات الخضراء والحد من تأثير ارتفاع الحرارة.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء تعد الأولى على مستوى محافظات الجمهورية في تنفيذ المبادرة بـ 70 ألف شجرة خلال المرحلة الأولى والتي جرى تنفيذها خلال عام 2023 بكل مدن المحافظة، وبلغ إجمالي عدد الأشجار المثمرة التي جرى زراعتها بالمرحلة الثانية للمبادرة خلال عام 2024 80 ألف شجرة، ليصل إجمالي عدد الأشجار التي جرى زراعتها بالمرحلتين 150 ألف شجرة، وهذه الأشجار ساهمت بدرجة كبيرة على إضافة شكل جمالي وحضاري بجميع المدن.